Санта Дімопулос повернулася до Києва та показала, як проводить час у столиці: "Відчуваю себе вдома"

Артистка також розповіла про проблеми зі здоров'ям та зізналася, які уколи краси робить.
Співачка Санта Дімопулос вперше за довгий час приїхала до України та поділилася першими враженнями.
Так, у своєму фотоблогу Санта повідомила, що наразі перебуває у Києві. Тут артистка вже встигла побачитися з кумою, з якою товаришує вже 20 років, та спільно з нею повечеряти. Також співачка сходила до улюбленого косметолога та зізналася, що час від часу робить уколи краси:
"Колю інколи. Тільки у дуже малих дозах, щоб була жива міміка. Уколола, коли приїхала, та не взяло. Піду доколю ще трішки", - поділилася Санта.
Також знаменитість вирішила зробити обстеження організму. Зокрема, виявила, що має проблеми з рівнем стресу. І поділилася загальними враженнями від приїзду до рідного міста:
"Чудово! Це ж моє рідне місто. Звісно, бувають різні емоції, адже зараз все інакше. Але тут я відчуваю себе вдома. Та коли здала аналізи на кортизол, виявилося, що підвищений вдвічі. Тобто фоново все одно є переживання", - написала Санта.
Окрім того, зірка влаштувала собі шопінг та придбала речей від українських дизайнерів. Поміж тим Дімопулос навіть встигла дистанційно попрацювати зі своїми клієнтами.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос приголомшила зізнанням про розлучення з чоловіком-бізнесменом, з яким пробула у шлюбі 11 років.
Читайте також: