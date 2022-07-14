Щасливий Святослав Вакарчук вперше прокоментував народження донечки

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та тренер "Голосу країни-12" Святослав Вакарчук минулого місяця вдруге став батьком.
21 червня кохана музиканта, Євгенія, народила йому доньку. Дівчинку закохані назвали Соломією. Особисте життя зірка воліє тримати в таємниці, втім, днями він вперше прокоментував радісну подію.
У сюжеті ТСН щасливий татусь, який їздить на фронт до українських захисників, зізнався, що побачити новонароджену йому все ж вдалося. Але з сім'єю Святослав бачиться вкрай рідко.
"Та як можна бачитися? Я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї", - зазначив музикант.
Зауважимо, про те, що співак вдруге стане батьком, стало відомо лише в травні. Журналісти ТСН помітили Євгенію на останніх місяцях вагітності під час кінофестивалю в Каннах.
Пара також виховує сина Івана. Малюк з'явився на світ 19 червня 2021 року.
Нагадаємо, днями Святослав Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл. Поїздка музиканта до бійців не минулася без прикрих ситуацій.
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