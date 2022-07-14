У РНБО попередили про провокацію на Закарпатті: що відомо

Невідомі особи розіслали провокаційні листи від імені представників угорської нацмешини Закарпаття.
Фейкові листи було надіслано від імені Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) закарпатським ЗМІ.
Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.
У листах йшлося про те, що мовляв уряд Угорщини надаватиме матеріальну допомогу "примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям". Через деякий час ТУКЗ спростувало інформацію.
"Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені. Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, російська пропаганда намагається розігнати фейк про "розкол Заходу" щодо підтримки України.
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