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Сергій Жадан отримав почесну нагороду за оборону Харкова

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Сергій Жадан отримав почесну нагороду за оборону Харкова

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Український письменник і співак від початку війни активно допомагає ЗСУ та волонтерам.

Поет і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан отримав пам'ятну медаль за оборону міста-героя Харкова під час повномасштабної війни в Україні.

Радісною новиною письменник поділився на своїй сторінці в Instagram у День захисників і захисниць.

"Служу Народу України", - лаконічно підписав світлину із нагородою Жадан.

© instagram.com/serhiy_zhadan
Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Шанувальники поета привітали його у коментарях під фото та зазначили, що він отримав цю нагороду заслужено. 

  • Велика вдячність від народу України!
  • Вітаю із заслуженою нагородою!
  • Ви дуже багато зробили для мешканців міста.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Жадан залишався у Харкові, де допомагав Збройним силам і волонтерам. Крім того, разом зі своїм музичним гуртом виконавець давав благодійні концерти за кордоном та в Україні. На одному із концертів гурту до Жадана підійшов хлопчик, який попросив музиканта передати гроші бійцям української армії. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1406
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