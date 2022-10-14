Сергій Жадан отримав почесну нагороду за оборону Харкова

Український письменник і співак від початку війни активно допомагає ЗСУ та волонтерам.
Поет і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан отримав пам'ятну медаль за оборону міста-героя Харкова під час повномасштабної війни в Україні.
Радісною новиною письменник поділився на своїй сторінці в Instagram у День захисників і захисниць.
"Служу Народу України", - лаконічно підписав світлину із нагородою Жадан.
Шанувальники поета привітали його у коментарях під фото та зазначили, що він отримав цю нагороду заслужено.
- Велика вдячність від народу України!
- Вітаю із заслуженою нагородою!
- Ви дуже багато зробили для мешканців міста.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Жадан залишався у Харкові, де допомагав Збройним силам і волонтерам. Крім того, разом зі своїм музичним гуртом виконавець давав благодійні концерти за кордоном та в Україні. На одному із концертів гурту до Жадана підійшов хлопчик, який попросив музиканта передати гроші бійцям української армії.
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