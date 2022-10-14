Сергій Жадан отримав почесну нагороду за оборону Харкова

Український письменник і співак від початку війни активно допомагає ЗСУ та волонтерам.

Поет і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан отримав пам'ятну медаль за оборону міста-героя Харкова під час повномасштабної війни в Україні.

Радісною новиною письменник поділився на своїй сторінці в Instagram у День захисників і захисниць.

"Служу Народу України", - лаконічно підписав світлину із нагородою Жадан.

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Шанувальники поета привітали його у коментарях під фото та зазначили, що він отримав цю нагороду заслужено.

Велика вдячність від народу України!

Вітаю із заслуженою нагородою!

Ви дуже багато зробили для мешканців міста.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Жадан залишався у Харкові, де допомагав Збройним силам і волонтерам. Крім того, разом зі своїм музичним гуртом виконавець давав благодійні концерти за кордоном та в Україні. На одному із концертів гурту до Жадана підійшов хлопчик, який попросив музиканта передати гроші бійцям української армії.

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