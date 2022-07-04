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Шон Пенн носить берці з написом "Слава Україні" – фото

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Шон Пенн носить берці з написом "Слава Україні" – фото

Шон Пенн / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який зараз перебуває в Україні, всіляко демонструє підтримку нашому народу та захисникам.

Знаменитість навіть носить патріотичний одяг. Так, під час візиту до Дніпра зірка був взутий у берці з написом "Слава Україні".

Про це повідомив виробник взуття.

© t.me/mykola_lukashuk
Фото: t.me/mykola_lukashuk
© instagram.com/dneprovskiy_bukin
Фото: instagram.com/dneprovskiy_bukin

"Нам зателефонули та попросили доставити в готель Шону Пенну берці. Одразу не повірили, але потім були в шоці. Ми, звичайно, відмовились від грошей. Американський актор дуже сильно підтримує Україну, за що ми дуже вдячні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. Нині режисер їздить містами України та на власні очі бачить, які жахіття роблять окупанти.

Так, нещодавно зірка відвідав Київ, Бучу, Ірпінь та Дніпро. Також актор зустрівся із українським співаком Колею Сєргою. Знаменитість придбав картину з благодійного проєкту Vony Razom – "333".

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