Скандальний Моргенштерн, попри заборону СБУ, їде до України з концертами

Репер збирається виступити в листопаді.

Скандальний російський репер Моргенштерн, який нещодавно розповів про своє ставлення до Зеленського, збирається відіграти концерти в трьох містах України.

Виступи репера заплановані в листопаді в Запоріжжі, Харкові та Києві. Квитки вже надійшли в продаж.

Моргенштерн планує виступити в Україні / instagram.com/morgen_shtern

Однак, в СБУ повідомили, що реперу можна в'їжджати на територію України, а от виконувати свої пісні – ні. Саме його творчість загрожує національній безпеці країни, а не він сам. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що в творчості Моргенштерна "пропагується культ насилля та жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

"Для цієї людини немає заборони на в'їзд на територію України, але його пісню тут заборонені. Виступати Моргенштерну в Україні не дозволять", - повідомили в СБУ.

Своєю чергою репер звернувся до законів України. Його представники заявили, що "чорний список" Мінкульту регулюється законом "Про кінематографію", і він стосується сольних концертів. Тому хоч пісні Моргена і визнали загрозою національній безпеці, але немає закону, що забороняє їхнє виконання.

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

"Моргенштерн не планує в Україні зніматися у фільмах, його режисерувати, продюсувати і т.д. Алішер Тагирович не планує в Україні проводити тур з трансляцією фільмів про подвиги НКВД, КГБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт не передбачає заборону на музичну творчість виконавця, - заявили представники артиста, пише kp.ua.

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Однак, в СБУ стверджують, що перебування репера у "чорному списку" Мінкульту автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна – заборонені.

Нагадаємо, нещодавно СБУ внесла реп-виконавця та музиканта до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни. Моргенштерн опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства.

Своєю чергою Моргенштерн подав до суду на СБУ, бо його не пускають до України. Артист оскаржує рішення про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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