Слава Дьомін показав підрослого сина-красеня на спільному селфі

Український інтерв'юер та радіоведучий Слава Дьомін показався разом зі своїм 13-річним сином Владиславом.

Новим селфі з підрослим хлопцем шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram. Дьомін позував на усміхненому селфі поруч з сином на сходовому майданчику. У підписі до фото ведучий розповів, як йому довелося поповнити словарний запас, аби розуміти "сучасну" мову 13-річного підлітка.

Слава Дьомін з сином / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Крінж, зашквар, імба, флексити, краш, дед інсайд, ауф! Коли у тебе син підліток, то соромно не знати значення всіх цих слів. Крінж можна використовувати замість слова "сором". Зашквар - ганебна ситуація. Імба - красиве, чудове. Флексити - відпочити, розважатись. Краш - людина, в яку закохались. Дед інсайт - песимістичний. Ауф - це прояв емоції. Типу "вау". Приємного спілкування з дитиною", - написав жартівливий допис Дьомін.

Тим часом у коментарях підписники ведучого не лише подякували за роз'яснення молодіжного сленгу, а й відмітили, що Владислав росте справжнім красенем: "Боже, це що за красунчик", "Від дівчат не буде відбою", "У вас дуже гарний син", "Син у вас чудовий".

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