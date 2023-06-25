Солістка Florence and the Machine потужно підтримала Україну на своєму концерті

Солістка легендарного гурту Florence and the Machine - Флоренс Велч - продемонструвала свою підтримку Україні.

Під час концерту колективу в Мілані співачка вийшла на сцену з українським прапором. Флоренс підняла догори синьо-жовтий стяг, тим самим демонструючи свою солідарність з українцями.

Florence and the Machine

Окрім того, для виступу виконавиця обрала головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського. Обруч у вигляді лаврового вінку був виготовлений під замовлення спеціально для концертного туру Florence and the Machine.

"Неймовірно емоційний момент. Флоренс співає в головному уборі, виготовленому на замовлення для Fever Tour, і тримає в руках український прапор. Лавровий вінок - вічний символ перемоги", - написав у своїх соцмережах Багінський.

Зазначимо, що Флоренс Велч одна з перших знаменитостей, хто виступив проти повномасштабного російського вторгнення. Виконавиця неодноразово на своїх концертах закликала фанів підтримати українців. Також у квітні 2022 року гурт випустив кліп, знятий у Києві, який вони "присвячують духу, креативності і стійкості наших сміливих українських друзів".

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