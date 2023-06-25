Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Солістка Florence and the Machine потужно підтримала Україну на своєму концерті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1200
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Солістка Florence and the Machine потужно підтримала Україну на своєму концерті

Florence and the Machine / Фото: Associated Press

Зірка розгорнула на сцені синьо-жовтий прапор.

Солістка легендарного гурту Florence and the Machine  - Флоренс Велч  - продемонструвала свою підтримку Україні.

Під час концерту колективу в Мілані співачка вийшла на сцену з українським прапором. Флоренс підняла догори синьо-жовтий стяг, тим самим демонструючи свою солідарність з українцями.

Florence and the Machine / ©
Florence and the Machine

Окрім того, для виступу виконавиця обрала головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського. Обруч у вигляді лаврового вінку був виготовлений під замовлення спеціально для концертного туру Florence and the Machine.

"Неймовірно емоційний момент. Флоренс співає в головному уборі, виготовленому на замовлення для Fever Tour, і тримає в руках український прапор. Лавровий вінок - вічний символ перемоги", - написав у своїх соцмережах Багінський. 

Зазначимо, що Флоренс Велч одна з перших знаменитостей, хто виступив проти повномасштабного російського вторгнення. Виконавиця неодноразово на своїх концертах закликала фанів підтримати українців. Також у квітні 2022 року гурт випустив кліп, знятий у Києві, який вони "присвячують духу, креативності і стійкості наших сміливих українських друзів".

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
1200
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація