Якому знаку зодіаку пощастить 26 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 червня?

Не найприємніший день місячного календаря, темні енергії якого роблять наше життя складним якщо й не у всіх, то у багатьох сенсах. Сили зла набувають досить серйозної потужності, причому вони виходять на поверхню не тільки і не стільки із землі, скільки з душі кожної людини, наділяючи її якостями, про які вона, можливо, і не підозрює. Єдине, що можуть порадити в такий час зірки, – це бути обережними, адже в такому стані можна зробити багато такого, про що вже завтра доведеться серйозно пошкодувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – мабуть, єдиний знак, на представників якого сьогодні, незважаючи на загальну і всеосяжну напруженість, чекають приємні сюрпризи. Що стосується сфери, в якій вони стануться, то у кожного з них вона виявиться своєю, і тут існує безліч варіантів — від професійної до особистої. Головне – бути готовими до подій, які можуть трапитися в цей час, і не відлякати удачу різким словом або критичним зауваженням, тим більше, що зробити це буде дуже легко, а ось повернути прихильність Фортуни найближчим часом не вдасться.

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