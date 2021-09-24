Стало відомо, який український фільм побореться за "Оскар"

Український Оскарівський комітет обрав стрічку режисерки Наталки Ворожбит.

Сьогодні стало відомо, який фільм від України побореться за перемогу на 94-й премії "Оскар" у номінації "Міжнародний повнометражний фільм".

Так, український Оскарівський комітет обрав фільм режисерки Наталки Ворожбит "Погані дороги". Про це йдеться на сторінці комітету у Facebook.

Серед претендентів також були картини "Відблиск", "Носоріг", "Стоп-Земля", "Чому я живий".

"Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах", - повідомив Голова Українського Оскарівського комітету Алік Шпилюк.

Про фільм "Погані дороги":

Художній фільм складається з чотирьох новел.

Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають на тлі війни.

Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

Перша історія відбувається на українському блокпості, де затримують озброєного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину. Третя новела про утримування в полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як дівчина на своїй машині збиває курку і хоче розрахуватися з господарями, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати в неї все.

Нагадаємо, нещодавно оголосили переможців "Еммі-2021". Вручення телепремії відбувалось у Лос-Анджелесі.

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