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Святослав Вакарчук підкорив Говерлу та показав фото з вершини гори
Разом із Говерлою музикант піднявся на ще одну гору в Карпатах.
Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підкорив Говерлу та показав фото з вершини гори.
Музикант зізнався, що від 2021 року мріяв вирушити до Карпат. Однак із початком повномасштабної війни артистові було зовсім не до цього. Та, врешті, співак дав собі можливість відпочити.
"Я мріяв про це ще від 2021 року. Але з початком повномасштабної війни, зрозуміло, що було не до цього. І от — нарешті це сталося! Я знову побував в улюблених Карпатах", - говорить артист.
Разом зі своєю командою виконавець піднявся на вершину Говерли. Також Святослав Вакарчук підкорив ще одну гору Карпат – Піп Іван. На все це вони витратили два дні. Виконавець говорить, що отримав просто неймовірні враження від пригод. За словами лідера "Океану Ельзи", він ніби побував на сеансі психолога і на відпочинку водночас.
"Разом з нашою командою ми за два дні піднялися на Говерлу й Піп Іван. Ніби побував і в психолога, і на відпочинку водночас. Як же мене надихають гори. Особливо наші Карпати", - зізнається виконавець.
Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук дав рідкісний коментар на тему особистого життя. Артист чесно зізнався, чому приховує дружину та дітей.