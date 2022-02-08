Світлана Лобода захворіла та назвала діагноз

Артистці довелося перенести концерт.

Співачка Світлана Лобода захворіла.

Артистка повідомила у фотоблогу, що підхопила коронавірус. Виконавиця опублікувала світлину позитивного тесту на COVID-19. Зірка поки що не розповіла про свої симптоми.

instagram.com/lobodaofficial

У дописі Лобода повідомила, що переносить концерт у Мінську, який мав відбутися 12 лютого.

"Друзі, я захворіла. На жаль, я не стала винятком... Мені дуже шкода, але я змушена перенести концерт в Мінськ-Арені на 4 березня. Поки лікуватимуся", – поділилася вона.

Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися.

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