Светлана Лобода заболела и назвала диагноз

Артистке пришлось перенести концерт.

Певица Светлана Лобода заболела.

Артистка сообщила в фотоблоге, что подхватила коронавирус. Исполнительница опубликовала фотографию положительного теста на COVID-19. Звезда пока не рассказала о своих симптомах.

instagram.com/lobodaofficial

В сообщении Лобода сообщила, что переносит концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля.

"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением... Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минск-Арене на 4 марта. Пока буду лечиться", – поделилась она.

Заметим, что в 2017 году Светлана Лобода уехала в Россию. До переезда исполнительница дала интервью российскому Первому каналу, на котором пожаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Недавно артистка поделилась, что уже два года не живет в России. А в августе в этом году артистка выступила в Одессе и заявила, что мечтает, чтобы украинцы ею гордились.

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