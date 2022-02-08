Ибрагимович взорвал Сеть видео со сверхтяжелой тренировкой пресса

А ему уже 40 лет.

Звездный форвард итальянского " Милана " Златан Ибрагимович не перестает удивлять.

40-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы. Чтобы не тратить время зря, бомбардир понемногу восстанавливается и заодно продолжает поддерживать физическую форму.

Так, Ибрагимович в своих соцсетях опубликовал видео, как он эффектно качает пресс, оседлав боксерскую грушу.

"Терпение", — подписал видео нападающий.

В этом сезоне на счету Ибрагимовича 19 матчей во всех турнирах, восемь забитых голов и две результативные передачи;

Ибрагимович выступает за "россонери" с января 2020 года после перехода из американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента. Контракт Златана с "Миланом" рассчитан до конца июня 2022 года.

Читайте также:

Допустили за 5 минут до старта: украинскую сноубордистку чуть не сняли с ОИ-2022 – что случилось

Корейского конькобежца забрали со льда на носилках после забега на Олимпиаде: что произошло

"Была воспитательной мерой": тренер "Сампдории" объяснил обратную замену Супряги в матче Серии А