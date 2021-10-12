Тіну Кароль заскочили під час прогулянки Львовом з відомим співаком

Ivan NAVI поводив артистку під ручку містом Лева.

Українська співачка Тіна Кароль та її колега, співак Ivan NAVI представили mood video на ремікс пісні "Ангели Все Знають" та показали шанувальникам, як проводили разом час у Львові.

Дуетний трек Кароль та NAVI був представлений в рамках альбому "Молода кров". Тоді ж артисти під час спільного дзвінка в Instagram домовились зустрітись в місті Лева в рамках концертного туру співачки та провести разом час.

Тіна Кароль та Ivan NAVI

Тіна Кароль та Ivan NAVI

У Львові Тіна Кароль та Ivan NAVI влаштували сюрприз шанувальникам і спільно презентували пісню "Ангели Все Знають" на сцені. Наприкінці пісні Іван несподівано підняв та закрутив Тіну в вихорі, зірвавши оплески понад тисячної зали. Окрім виступу, артисти встигли разом погуляти містом.

"Львів – моє рідне місто і я знаю всі найкрасивіші його куточки. Часу було небагато, адже нас ще чекав саундчек і виступ ввечері, але все ж екскурсія вдалась. Моментами ми дуркували - як діти, фотографувались, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами та старими фотоапаратами, піднялись на оглядовий майданчик, випили кави та навіть потанцювали просто неба під спів бандуриста, який, побачивши нас з Тіною, зіграв імпровізовано на бандурі "Ангели все знають", - розповів про прогулянку з Тіною Іван.

Тіна Кароль та Ivan NAVI

Тіна Кароль та Ivan NAVI

Фани Тіни Кароль та Ivan NAVI в коментарях не раз запитували, чи відбулась обіцяна екскурсія у Львові, проте артисти тримали інтригу та вирішили все показати в mood video під ремікс пісні "Ангели все знають".

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