У Мережі обговорюють джазовий спів 16-річної доньки Олі Полякової

Маша виконала кавер на хіт скандальної російської реперки.
Донька співачки Олі Полякової – Маша – продовжує розвивати твою творчу кар'єру.
Так, 16-річна дівчина репетирує з гуртом та й сама створює кавери на треки артистів. На сторінці в Instagram вона розмістила відео, де переспівує хіт скандальної російської реперки INSTASAMKA. Трек Juicy Полякова-молодша виконала у джазовому стилі, акомпануючи собі на фортепіано.
"Як вам кавер на самку? Як на мене, краще оригіналу", – прокоментувала Марія.
У відповідь користувачі взялися обговорювати почуте. Так, дехто висловив захоплення її співом, а дехто – розкритикував.
- Супер! У мене аж мурашки
- Найкращий кавер із усіх на цей трек
- Розумничка. Машо, молодець. Так тримати, багато чого досягнеш
- Мені не подобається
- Ні, точно ні
- Я блюю
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