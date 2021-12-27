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У Мережі обговорюють джазовий спів 16-річної доньки Олі Полякової

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У Мережі обговорюють джазовий спів 16-річної доньки Олі Полякової

instagram.com/mashapolyakova

Маша виконала кавер на хіт скандальної російської реперки.

Донька співачки Олі Полякової Маша – продовжує розвивати твою творчу кар'єру.

Так, 16-річна дівчина репетирує з гуртом та й сама створює кавери на треки артистів. На сторінці в Instagram вона розмістила відео, де переспівує хіт скандальної російської реперки INSTASAMKA. Трек Juicy Полякова-молодша виконала у джазовому стилі, акомпануючи собі на фортепіано.

"Як вам кавер на самку? Як на мене, краще оригіналу", – прокоментувала Марія.

У відповідь користувачі взялися обговорювати почуте. Так, дехто висловив захоплення її співом, а дехто – розкритикував.

  • Супер! У мене аж мурашки
  • Найкращий кавер із усіх на цей трек
  • Розумничка. Машо, молодець. Так тримати, багато чого досягнеш
  • Мені не подобається
  • Ні, точно ні
  • Я блюю

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