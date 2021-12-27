У Мережі обговорюють джазовий спів 16-річної доньки Олі Полякової

Маша виконала кавер на хіт скандальної російської реперки.

Донька співачки Олі Полякової – Маша – продовжує розвивати твою творчу кар'єру.

Так, 16-річна дівчина репетирує з гуртом та й сама створює кавери на треки артистів. На сторінці в Instagram вона розмістила відео, де переспівує хіт скандальної російської реперки INSTASAMKA. Трек Juicy Полякова-молодша виконала у джазовому стилі, акомпануючи собі на фортепіано.

"Як вам кавер на самку? Як на мене, краще оригіналу", – прокоментувала Марія.

У відповідь користувачі взялися обговорювати почуте. Так, дехто висловив захоплення її співом, а дехто – розкритикував.

Супер! У мене аж мурашки

Найкращий кавер із усіх на цей трек

Розумничка. Машо, молодець. Так тримати, багато чого досягнеш

Мені не подобається

Ні, точно ні

Я блюю

Читайте також: