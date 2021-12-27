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В Сети обсуждают джазовое пение 16-летней дочери Оли Поляковой

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В Сети обсуждают джазовое пение 16-летней дочери Оли Поляковой

instagram.com/mashapolyakova

Маша исполнила кавер на хит скандальной российской реперши.

Дочь певицы Оли ПоляковойМаша – продолжает развивать твою творческую карьеру.

Так, 16-летняя девушка репетирует с группой и сама создает каверы на треки артистов. На странице в Instagram она разместила видео, где перепевает хит скандальной российской реперши INSTASAMKA. Трек Juicy Полякова-младшая исполнила в джазовом стиле, аккомпанируя себе на фортепиано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maria Polyakova (@mashapolyakova)

"Как вам кавер на самку? По-моему, лучше оригинала", — прокомментировала Мария.

В ответ пользователи принялись обсуждать услышанное. Так, некоторые выразили восхищение ее пением, а некоторые – раскритиковали.

  • Супер! У меня аж мурашки
  • Лучший кавер из всех на этот трек
  • Умничка. Маша, молодец. Так держать, многого добьешься
  • Мне не нравится
  • Нет, точно нет
  • Я рыгаю

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