В Сети обсуждают джазовое пение 16-летней дочери Оли Поляковой

Маша исполнила кавер на хит скандальной российской реперши.
Дочь певицы Оли Поляковой – Маша – продолжает развивать твою творческую карьеру.
Так, 16-летняя девушка репетирует с группой и сама создает каверы на треки артистов. На странице в Instagram она разместила видео, где перепевает хит скандальной российской реперши INSTASAMKA. Трек Juicy Полякова-младшая исполнила в джазовом стиле, аккомпанируя себе на фортепиано.
"Как вам кавер на самку? По-моему, лучше оригинала", — прокомментировала Мария.
В ответ пользователи принялись обсуждать услышанное. Так, некоторые выразили восхищение ее пением, а некоторые – раскритиковали.
- Супер! У меня аж мурашки
- Лучший кавер из всех на этот трек
- Умничка. Маша, молодец. Так держать, многого добьешься
- Мне не нравится
- Нет, точно нет
- Я рыгаю
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