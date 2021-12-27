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В Одесі не дали дозвіл на посадку літака з Туреччини: у чому причина

В Одесі не дали дозвіл на посадку літака з Туреччини: у чому причина

Літак авіакомпанії Pegasus здійснював рейс зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен.

В Одесі не дали дозволу на посадку літака турецької авіакомпанії. Повітряне судно 40 хвилин кружляло над аеропортом, проте пізніше повернулося до місця вильоту.

Про це пише видання "Думська".

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Як стало відомо, літак авіакомпанії Pegasus, який здійснював рейс зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен, не приземлився в Одесі через погодні умови.

Хоча смуга і була вранці розчищена від снігу та вже встигла прийняти кілька літаків, проте приземлитися борт не зміг через сильний бічний вітер.

“Фахівці стверджують, що справа у внутрішніх протоколах безпеки турецької авіакомпанії, які не дозволяють сідати за різких поривів бічного вітру. Зараз в аеропорту йде сніг, вітер бічний — 70 градусів, 8 м/сек, пориви до 10-12 метрів за секунду”, — зазначає видання.

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