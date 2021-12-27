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В Одесі не дали дозвіл на посадку літака з Туреччини: у чому причина

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В Одесі не дали дозвіл на посадку літака з Туреччини: у чому причина

22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Літак авіакомпанії Pegasus здійснював рейс зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен.

В Одесі не дали дозволу на посадку літака турецької авіакомпанії. Повітряне судно 40 хвилин кружляло над аеропортом, проте пізніше повернулося до місця вильоту.

Про це пише видання "Думська".

Як стало відомо, літак авіакомпанії Pegasus, який здійснював рейс зі стамбульського аеропорту Сабіха Гекчен, не приземлився в Одесі через погодні умови.

Хоча смуга і була вранці розчищена від снігу та вже встигла прийняти кілька літаків, проте приземлитися борт не зміг через сильний бічний вітер.

“Фахівці стверджують, що справа у внутрішніх протоколах безпеки турецької авіакомпанії, які не дозволяють сідати за різких поривів бічного вітру. Зараз в аеропорту йде сніг, вітер бічний — 70 градусів, 8 м/сек, пориви до 10-12 метрів за секунду”, — зазначає видання.

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