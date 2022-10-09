Учасники "Голосу країни-12" підтримали українських захисників на передовій

Від початку повномасштабної війни в Україні учасники "Голосу країни-12" приєдналися до допомоги державі. Багато хто став займатися волонтерством і брати участь у благодійних концертах.

Народний тренер проєкту Андрій Мацола запропонував учасникам виступати для бійців ЗСУ на передовій. Артисти залюбки долучилися до цієї ініціативи.

"Цими концертами ми хочемо показати сьогодні хлопцям, що вся Україна разом із ними. Ми не боїмося ані ворожих гармат, ані куль, ані ракет, тому що ми точно знаємо, що з нами Збройні сили України, з нами віра, з нами Бог. Ми точно переможемо", - розповів Мацола.

Андрій Мацола з військовими

Учасники "Голосу країни-12" зазначили, що розуміють усю відповідальність роботи наших військових, тому хотіли подарувати їм гарний настрій та сили.

"Наша основна задача в тому, щоб нашим хлопцям, які нас захищають, підняти трошки бойовий дух, щоб їм сподобався наш концерт", - зазначили учасники проєкту з гурту SPIV BRATIV.

SPIV BRATIV

Нагадаємо, що проєкт "Голос крани-12" повернувся на телеекрани із благодійними намірами. Відтепер усі охочі можуть долучитися до збору коштів для ЗСУ під час перегляду вокального шоу.

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