Відома українська модель продає апартаменти у Нью-Йорку за понад 50 млн грн – фото

Аліна Байкова продає апартаменти на Мангеттені ще з 2019 року.
Відома українська модель Аліна Байкова виставила на продаж квартиру в елітному районі Нью-Йорка.
Так, знаменитість у своєму фотоблогу нагадала, що вже втретє намагається продати свої апартаменти у Грінвіч-Віллидж, які придбала 2016 року. Нерухомість налічує спальню, ванну кімнату та простору світлу вітальню. До слова, у будинку є власний сад, пральня, комора та тераса на даху. За квартиру 35-річна модель хоче отримати 1,37 млн доларів, хоча минулого року ціна становила 1,5 млн доларів. А ще раніше 2019-го року Байкова вперше продавала квартиру за 1,3 млн доларів.
Подейкують, що Аліна продає свої апартаменти через втрачені робочі модельні контракти після того, як на безлічі світських заходів за кордоном висловила свою чітку проукраїнську позицію. До того ж модель неодноразово зазначала, що вона ніколи не зрадить Україну і не мовчатиме про війну заради вигоди.
Нагадаємо, нещодавно про продаж майна розповіла Даша Квіткова. Блогерка продає будинок, придбаний ще у шлюбі з Нікітою Добриніним, і назвала нову суму, яку також знизила.
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