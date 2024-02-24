Відома українська модель продає апартаменти у Нью-Йорку за понад 50 млн грн – фото

Відома українська модель Аліна Байкова виставила на продаж квартиру в елітному районі Нью-Йорка.

Так, знаменитість у своєму фотоблогу нагадала, що вже втретє намагається продати свої апартаменти у Грінвіч-Віллидж, які придбала 2016 року. Нерухомість налічує спальню, ванну кімнату та простору світлу вітальню. До слова, у будинку є власний сад, пральня, комора та тераса на даху. За квартиру 35-річна модель хоче отримати 1,37 млн доларів, хоча минулого року ціна становила 1,5 млн доларів. А ще раніше 2019-го року Байкова вперше продавала квартиру за 1,3 млн доларів.

Аліна Байкова продає житло у Нью-Йорку. Фото: Douglas Elliman

Аліна Байкова продає житло у Нью-Йорку. Фото: Douglas Elliman

Подейкують, що Аліна продає свої апартаменти через втрачені робочі модельні контракти після того, як на безлічі світських заходів за кордоном висловила свою чітку проукраїнську позицію. До того ж модель неодноразово зазначала, що вона ніколи не зрадить Україну і не мовчатиме про війну заради вигоди.

Аліна Байкова продає житло у Нью-Йорку. Фото: Douglas Elliman

Аліна Байкова продає житло у Нью-Йорку. Фото: Douglas Elliman

Нагадаємо, нещодавно про продаж майна розповіла Даша Квіткова. Блогерка продає будинок, придбаний ще у шлюбі з Нікітою Добриніним, і назвала нову суму, яку також знизила.

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