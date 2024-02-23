Відома українська співачка хотіла стрибнути з 15-го поверху

Українська співачка Юлія Лущинська, яка здобула популярність після виходу треку "Танцюю гопака" зізналася, що ця пісня ледь не довела її до суїциду.

У своєму Instagram артистка розповіла, що після прем’єри композиції на неї вилилося чимало хейту, якого вона не очікувала. Лущинській було важко впоратися з усім негативом та критикою, які летіли на її адресу:

"Моє життя поділилось на до та після 10.03.2023. День, коли вийшла пісня "Гопак"… Я завжди була відкритою до людей, завжди мене мама з татом вчили всім допомагати, бути доброю, бачити в людях тільки найкращі якості, не засуджувати, ставитись з розумінням та повагою… І я так завжди робила. Але… У той день, я зрозуміла наскільки може бути жорстоким світ і люди. Мені погрожували, мене хотіли вбити. Мене обзивали та булили щодня і щохвилини. Мене переслідували. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ", - приголомшила артистка.

Юлія Лущинська хотіла вчинити суїцид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Юлія зізналася, що почувалася незахищеною, боялася вийти з дому, не знала, як продовжити довіряти людям, виступати перед глядачами:

"Я була настільки розгублена і забита, що в один день я закрилась у темній кімнаті. Ніч, я знову декілька годин ридала від болю вже вкотре. А потім підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "навіщо я живу?" "а що я вже встигла зробити?" "а як відреагує мама коли мене не стане?", "а чи буде сумувати сестра?", я відкрила вікно…" - пригадала ту моторошну ніч Лущинська.

Юлія Лущинська хотіла вчинити суїцид / Фото: instagram.com/julia_lushchinska

Артистка поділилася, що їй лишалося зробити лише один крок. Та раптом її щось зупинило. Як зізналася Юлія, вона не пам’ятає, як це сталося, лише пам’ятає, що опинилася на підлозі.

"За декілька днів я дізналась, що вагітна. Більше не було у мене таких думок. Бо я не в праві лишати життя іншої, маленької, ні в чому невинної дитини. Мене врятувала моя дитина, бо ще декілька таких ночей і я б не змогла втримати своє бажання не жити. Але я продовжувала дуже багато плакати… я вила.. я кричала від болю. Коли це ніхто не бачив. І вибачалась перед своєю ж дитиною через те, що я нервую. Просила її не покидати мене і вона сильна… трималась за маму аж до 42 тижня", - розповіла Лущинська.

Співачка поділилася, що відтоді пройшла великий шлях трансформації і не припинила вірити у людей і любити їх.

Нагадаємо, що у середні грудня 2023 року Юлія Лущинська та її чоловік вперше стали батьками. Артистка народила донечку.

Читайте також: