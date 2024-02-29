Відомий американський актор помер у віці 38 років

Американський актор Бадді Дюресс, відомий своїми ролями у фільмах "Гарні часи", де він зіграв з Робертом Паттінсоном, та "Бог зна що" пішов з життя у 38-річному віці.

Про смерть артиста розповів його брат Крістофер Статіс. Він поділився, що Дюресс помер від "зупинки серця через прийом наркотиків" у листопаді 2023 року, пише видання People.

Бадді Дюресс народився у травні 1985 року у Квінсі, Нью-Йорк. Його перша акторська роль була у фільмі Бенні та Джоша Сафді 2014 року "Бог зна що".

Бадді Дюресс / Фото: Associated Press

Раніше в одному зі своїх інтерв’ю Дюресс ділився, що вперше зустрів Джоша 2013 року після його звільнення з острова Райкерс у Нью-Йорку за звинуваченням у наркотиках. У той час Дюресс перебував у бігах після того, як відмовився від програми стаціонарного лікування наркозалежних. Дюресс і Джош познайомилися через спільного друга. Так Дюресс отримав роль у стрічці "Бог зна що". Згодом Дюресс був спійманий поліцією. Його відвезли назад на острів Райкерс після того, як фільм закінчили, і він залишався у в'язниці, коли прем'єра фільму відбулася на Нью-Йоркському кінофестивалі 2014 року.

Щойно його знову звільнили, творці "Бог зна що" попросили Дюресса написати щоденник про його перебування у в'язниці, а потім адаптували його історії у свій сценарій для "Гарних часів". За три роки після "Бог зна що" Дюресс зіграв разом з Робертом Паттінсоном у фільмі "Гарні часи".

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