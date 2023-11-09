Відомий гуморист публічно потролив Влада Яму та Олега Винника

Актор і гуморист Ігор Ласточкін висміяв Влада Яму та Олега Винника у проєкті "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2".

Ласточкін став тренером нового спецсезону на телеканалі ТЕТ і вийшов на сцену разом з унікальною командою – "Збірна Національної гвардії України". Військовими, які від перших днів повномасштабного вторгнення тримали оборону на Харківському та Херсонському напрямках.

"Ліга Сміху. Волонтерський десант 2"

У першій грі сезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 2" вони розіграли мініатюру про небезпеку на так званому "культурному фронті". Ігор Ласточкін, користуючись нагодою, потролив танцівника Влада Яму та співака Олега Винника. Як відомо, Яма після 24 лютого 2022 року тихцем виїхав з України й нібито "зник безвісти". А Олег Винник перебуває за кордоном, куди поїхав до початку повномасштабної війни.

"Я розумію, ви військові з бойовим досвідом, але ж і тут на культурному фронті теж дуже небезпечно. Я серйозно. Тут не так яскраво, як вам показують по телевізору. Пам'ятаєте Яму, Винника? Зникли безвісти. Тут треба обережніше, тому що це єдиний фронт, на якому тиша в залі може контузити. Тут "дика дичка" не пройде", – висловився Ігор Ласточкін на сцені.

Не оминув увагою гуморист і тих артистів, які влаштовують псевдоблагодійні концерти й під приводом волонтерства більшу частину коштів кладуть собі до кишені.

"Звісно, і втрати є. Артисти робили концерти, зібрали три мільйони, на армію 20 відсотків надіслали. От і рахуйте втрати", – висміяв Ласточкін зірок-псевдоволонтерів.

Ще більше актуального гумору та волонтерських місій чекає на глядачів у нових епізодах "Ліги Сміху. Волонтерський десант 2". Щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ команди змагаються не за титул переможця, а за право доставити допомогу українським захисникам і захисницям. В осінньому спецсезоні їх оцінюють нові тренери – Ірина Сопонару, Іван Кухарчук, Тарас Стадницький, Настя Оруджова, Влад Куран, Олександр Степаненко, а також тренери-чемпіони – Ігор Ласточкін і Станіслав Боклан.

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