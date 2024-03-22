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Відомий український актор вперше за довгий час показав старшого сина від ексдружини

Відомий український актор вперше за довгий час показав старшого сина від ексдружини

Артур Логай

Артур Логай поділився, про яку кар’єру мріє його син.

Від понеділка по четвер о 20:15 "1+1 Україна" показує авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний".

Історія розказує про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сімʼю. Головну чоловічу роль у серіалі зіграв Артур Логай. Для нього це стала перша робота від початку повномасштабного вторгнення. У серіалі актор грає відомого мотогонщика. В інтервʼю для сайту 1+1 Артур поділився не лише подробицями нового проєкту, а й вперше за довгий час розповів про старшого сина.

Як розповів актор серіалу "Ніхто не ідеальний", він не виключає, що його старший син Герман від першого шлюбу може почати зніматись у кіно та серіалах.

"Він ходить у школі на акторську майстерність. Вони навіть вже зіграли свою першу виставу. Це було смішно і мило, але йому подобається. Якщо він теж колись захоче на знімальний майданчик, то чому ні", - зазначив Артур Логай.

Старший син Артура Логая / ©
Старший син Артура Логая

Молодший син Лев поки свою акторську майстерність демонструє лише вдома.

"Він навчився трохи брехати, і інколи робить це доволі майстерно. Але у мене немає думок щодо того, аби брати його з собою на майданчик. Утім, якщо він виявить бажання, я, звичайно, не буду відмовляти. Якщо будуть проби для дітей його віку, я запитаю, чи не хоче він спробувати", - розповів актор.

Не пропустіть нові серії "Ніхто не ідеальний" з понеділка по четвер о 20:15 на "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше Артур Логай спробував себе як співак і представив дебютну композицію "Божевільний".

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