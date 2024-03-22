Відомий український актор вперше за довгий час показав старшого сина від ексдружини

Від понеділка по четвер о 20:15 "1+1 Україна" показує авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний".

Історія розказує про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сімʼю. Головну чоловічу роль у серіалі зіграв Артур Логай. Для нього це стала перша робота від початку повномасштабного вторгнення. У серіалі актор грає відомого мотогонщика. В інтервʼю для сайту 1+1 Артур поділився не лише подробицями нового проєкту, а й вперше за довгий час розповів про старшого сина.

Як розповів актор серіалу "Ніхто не ідеальний", він не виключає, що його старший син Герман від першого шлюбу може почати зніматись у кіно та серіалах.

"Він ходить у школі на акторську майстерність. Вони навіть вже зіграли свою першу виставу. Це було смішно і мило, але йому подобається. Якщо він теж колись захоче на знімальний майданчик, то чому ні", - зазначив Артур Логай.

Старший син Артура Логая

Молодший син Лев поки свою акторську майстерність демонструє лише вдома.

"Він навчився трохи брехати, і інколи робить це доволі майстерно. Але у мене немає думок щодо того, аби брати його з собою на майданчик. Утім, якщо він виявить бажання, я, звичайно, не буду відмовляти. Якщо будуть проби для дітей його віку, я запитаю, чи не хоче він спробувати", - розповів актор.

Не пропустіть нові серії "Ніхто не ідеальний" з понеділка по четвер о 20:15 на "1+1 Україна".

Нагадаємо, раніше Артур Логай спробував себе як співак і представив дебютну композицію "Божевільний".

Читайте також: