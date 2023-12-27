Відомий український шоумен чесно зізнався, чому він не йде на фронт

Фіма Константиновський пояснив, що він робить для пришвидшення перемоги.
Відомий український гуморист та ведучий Фіма Константиновський чесно розповів, чому він не на фронті.
Так, шоумен зізнався, що йому страшно йти на передову. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова". Шоумен зізнався, що своєю чергою, він намагається робити по максимуму що від нього залежить в тилу, аби не відчувати сором, що він не на війні:
"Я наприклад не на фронті, бо мені їб*ть, як страшно. І я розумію, тим, хто там теж страшно. Коли пишуть "а чого не на фронті?"… Я намагаюся робити стільки, щоб мені було не соромно перед тими, хто зараз на фронті. Допомагати, наскільки я можу", - сказав Константиновський.
Ведучий наголосив, що кожен у тилу має робити все, аби пришвидшити нашу перемогу і допомагати нашим військовим:
"Просто кожен має розуміти, що коли він боягуз як я, не готовий піти на фронт, не готовий ризикувати життям, тоді ти мусиш… Ти 100% не зробиш навіть подібного тут у тилу, бо ти щонайменше тут не втратиш своє життя, але ти мусиш максимально наблизитися до того, наскільки ти можеш бути корисним. Зараз бути корисним – це топ-мета будь-якої людини", - сказав артист.
Нагадаємо, раніше відомий український актор Михайло Кукуюк розповів чому він попри те, що отримав повістку, не пішов воювати.
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