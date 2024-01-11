Відомий ведучий розповів про проблеми з наркотиками: "Сидів біля парадного обдовбаний"

Владислав Міцкевич поділився, як подолав наркотичну залежність.
Відомий TikTok блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич випустив скандальний кліп "Май стиль".
Це вже третій трек українського проєкту MITSKEVYCH. За словами Міцкевича "Май стиль" – трек про те, що все у цьому житті можливо. І якщо людина хоче змін, вона зможе відштовхнутись ногами навіть від найглибшого дна та виплисти на поверхню.
Сам співак зізнався, що десять років тому у нього була жорстка наркотична залежність. І трек "Май стиль" нагадує йому про ті часи, коли він прийняв важливе для себе рішення змінити життя.
"Я сидів біля парадного обдовбаний і в якийсь момент усвідомив, що я сьогодні самостійно поголив голову, щоб не платити перукарю, а також нічого не їв, щоб витратити усі гроші на наркотики. І що я стрімко лечу на дно. І що я або зупиняюсь, або вже скоро не прокинусь десь в канаві. Так почалось моє нове життя, де є речі дуже цікавіші за наркоту – творчість, робота, сім'я. Було складно, але я зміг. І, впевнений, кожен, хто хоче змінити своє життя – зможе теж", - розповів Міцкевич.
Кліп "Май стиль" знімали в одному із столичних павільйонів. Артист сам його зрежисував та вигадав ідею.
Репер Владислав Міцкевич також відомий, як топовий кулінарний блогер, колишній фіналіст "Мастер Шеф-8" та за опитуваннями один із найяскравіших учасників усіх сезонів шоу, співведучий Олі Полякової на шоу "Він готує, вона керує".
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