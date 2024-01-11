В ООН назвали кількість цивільних, загиблих у війні в Україні

Лише від кінця грудня 2023 року внаслідок російських атак загинули 125 людей.

У війні Росії проти України загинули понад 10 200 мирних жителів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Ще понад 19 300 цивільних отримали поранення.

Про це мовиться у звіті директорки Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну.

У звіті вказано, що підтверджене число цивільних осіб, убитих в Україні від лютого 2022 року, перевищило 10 200 людей. Серед загиблих – 575 дітей. Водночас кількість поранених перевищила 19 300 осіб.

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Зазначається, що лише від кінця грудня 2023 року внаслідок російських ударів по Україні загинули 125 людей, ще понад 550 осіб зазнали поранень.

Представниця ООН зазначила, що остання хвиля атак по Україні з боку РФ ще більше ускладнила операції з надання допомоги та зашкодила гуманітарним працівникам.

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"Міжнародне гуманітарне право має суворо дотримуватися в будь-який час. Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє здійснювати напади на цивільних осіб і цивільні об'єкти, а також невибіркові напади. Крім того, під час воєнних операцій необхідно постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів", – йдеться у заяві Восорну.

До слова, одна з останніх російських атак по Україні – коли ворожі війська вдарили ракетами по готелю у Харкові. Внаслідок атаки 10 січня були поранені 13 цивільних, серед яких опинилися двоє журналістів – громадяни Туреччини та Грузії.

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