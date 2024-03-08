Віктор Андрієнко шокував історією, як Вірастюка змінив похід у політику

Раніше актор та стронгмен приятелювали, однак нині вони практично не спілкуються.

Український актор, режисер та гуморист Віктор Андрієнко висловився про зміни в житті стронгмена та нардепа Василя Вірастюка після його приходу в політику.

В інтерв'ю для YouTube проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист розповів, що раніше вони приятелювали та багато спілкувалися. Зокрема, Андрієнко знімав у своїх фільмах Вірастюка та допоміг йому розкритися як актору. Стронгмен, зі свого боку, брав участь у благодійних показах фільмів режисера, де зустрічався з дітьми соціально незахищених категорій, фотографувався з ними та роздавав автографи.

Віктор Андрієнко / Фото: скриншот з відео

"До того, як він змінив своє життя, ми багато спілкувалися, дружили, я йому допомагав, мені він допомагав, коли приїжджав на зустрічі з дітьми. Ми у Львові якось зробили показ, було три тисячі дітей. Треба було з усіма сфотографуватися, дати автограф. Василь приїжджав попри те що був зайнятий, завжди підтримував", — поділився Андрієнко.

Втім, після кардинальних змін у житті Вірастюка вони припинили спілкуватися. Як зазначив Андрієнко, нині він нічого не може сказати про нардепа.

Василь Вірастюк / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

"Зараз я не можу нічого вам про нього розповісти, бо я не знаю. Я якось зателефонував йому, треба було дещо зробити, я зрозумів, що він дуже зайнятий. Він спробував допомогти, але я сказав, що вже сам все вирішу", — зазначив режисер.

До слова, інтерв'юерка уточнила, чи має Андрієнко на увазі під "змінами в житті Вірастюка" його прихід в політику, — артист відповів ствердно.

Нагадаємо, раніше Віктор Андрієнко шокував спогадами, як в Росії українських артистів кидали на гроші. Актор розповів про схему, за якою в РФ дурили українців.

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