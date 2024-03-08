Виктор Андриенко шокировал историей, как Вирастюка изменил поход в политику

Раньше актер и стронгмен дружили, однако сейчас они практически не общаются.

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко высказался об изменениях в жизни стронгмена и нардепа Василия Вирастюка после его прихода у политику.

В интервью для YouTube проекта ТСН.ua "Наодинці" артист рассказал, что раньше они дружили и много общались. В частности, Андриенко снимал в своих фильмах Вирастюка и помог ему раскрыться как актеру. Стронгмен в свою очередь участвовал в благотворительных показах фильмов режиссера, где встречался с детьми социально незащищенных категорий, фотографировался с ними и давал автографы.

Виктор Андриенко / Фото: скриншот с видео

"До того, как он изменил свою жизнь, мы много общались, дружили, я ему помогал, мне он помогал, когда приезжал на встречи с детьми. Мы во Львове как-то сделали показ, было три тысячи детей. Надо было со всеми сфотографироваться, дать автограф. Василий приезжал, несмотря на то, что был занят, всегда поддерживал", — поделился Андриенко.

Впрочем, после кардинальных перемен в жизни Вирастюка они перестали общаться. Как отметил Андриенко, сейчас он ничего не может сказать о нардепе.

Василий Вирастюк / Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

"Сейчас я не могу ничего вам о нем рассказать, потому что я не знаю. Я как-то позвонил ему, нужно было кое-что сделать, я понял, что он очень занят. Он попытался помочь, но я сказал, что уже сам все решу", — отметил режиссер.

К слову, интервьюер уточнила, имеет ли Андриенко в виду под "изменениями в жизни Вирастюка" его приход в политику, — артист ответил утвердительно.

Напомним, ранее Виктор Андриенко шокировал воспоминаниями, как в Росси украинских артистов кидали на деньги. Актер рассказал о схеме, по которой в РФ обманывали украинцев.

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