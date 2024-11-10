Євген Клопотенко вперше розповів про аборти своїх колишніх коханок

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився подробицями особистого життя.

Зокрема, пригадав про своїх колишніх дівчат, які переривали свою вагітність. Клопотенко не приховує, що у таких випадках завжди говорить з партнерками. Так, свого часу вони вирішували, що не були готовими до дітей, тому вдавалися до таких методів. Озираючись на минуле, кухар зізнається, що зовсім не шкодує про це. Він зазвичай більше переймається емоційним станом дівчат, з якими підтримує зв'язок дотепер.

"Я зараз спілкуюся з тими дівчатами. Вони мають такий вигляд, що ніби це їх не травмувало. Для мене це важливо. Чи шкодую я? Зазвичай у житті ні про що не шкодую. Бо намагаюся в ситуаціях приймати ті рішення, які я можу. І не хочу, щоб потім шкодувати про щось. І зазвичай, думаю про майбутнє. Якщо ні, то потім роблю певні рішення. Я точно не шкодую. Але мені важливо, що відчуває дівчина", - пояснив кулінар у проєкті "Люкс ФМ".

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Тим не менш, Євген зазначає, що зараз перебуває у пошуку свого кохання. І додає, що хоч і не готовий до одруження, але одного дня планує стати татом.

"Зараз до дітей готовий. До одруження в класичному розумінні я не готовий. Бо я травмований одруженнями й весіллями. Бачив не дуже багато успішних кейсів, де люди одружилися й щасливі. Але точно хочу шукати людину, з якою будемо робити один одному приємно", - додав зірковий кухар.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розсекретив, як заробив свій перший мільйон і куди його витратив.

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