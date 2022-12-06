Юрій Ткач розсмішив шанувальників кумедним відео про відключення світла в Україні

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач повеселив шанувальників новим відео, на якому пожартував на актуальну тему - відключення світла по Україні.

В ролику, яким актор поділився у своєму Instagram, він намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту. Ситуація вийшла знайомою для багатьох українців, адже зараз ми всі шукаємо способи забезпечити себе світлом і теплом під час відключень.

Так, Ткач намагався здобути статичну енергію від синтетичної тканини, намагався крутити педалі на велосипеді та навіть робити вітряк з вентилятора. Але врешті-решт на допомогу актору прийшли бійці ЗСУ, які за сюжетом подарували йому генератор замість авто, яке він віддав на фронт.

Фанів Ткача таке відео від актора дуже повеселило та підняло настрій, адже багато хто впізнав на цих кадрах себе.

Без гумору зараз нікуди!

Дякую! Підняли настрій!

Цей серіал завжди покращує мій день!

Дякую за піднятий настрій!

Нагадаємо, раніше співачка Джамала показала, який вигляд має вечірній Київ під час блекауту.

Читайте також: