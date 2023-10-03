З Анною Трінчер трапився несподіваний курйоз просто під час концерту в Одесі

Зі співачкою Анною Трінчер під час її сольного концерту в Одесі трапилася неприємна несподіванка.

Про курйозну несподіванку виконавиця розповіла у своїх Instagram-stories.

Як поділилася Трінчер, вона вже вийшла на сцену та встигла виконати декілька пісень. Однак в якийсь момент світло у залі згасло, а апаратура вимкнулася.

"Тут посеред концерту вимикається все світло, звук і вирубає апаратуру", - розповіла Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На щастя, глядачі не стали обурюватися, а навпаки підтримали співачку гучними оплесками, а також увімкнули ліхтарики на телефонах. Виконавиця також не розгубилася та взаємодіяла зі своїми шанувальниками навіть без світла.

"Але Одеса не задалася! Усі почали гучно аплодувати, кричати та підтримувати мене", - поділилася Трінчер.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тож далі концерт пройшов без інцидентів і всі присутні змогла насолодитися піснями співачки та її шоу.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер розповіла, що невідомі намагалися зірвати прем'єру її нової пісні та атакували її YouTube-канал ботами.

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