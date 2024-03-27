Зірки серіалу "Зозулі" розповіли про те, як знімалися в пікантних сценах

У серіалі "Зозулі" на телеканалі ТЕТ Дар'я Трегубова та Карина Шереверова зіграли рідних сестер – модельєрку Галю, заручену з мало не вдвічі молодшим бойфрендом Тарасіком, і вчительку Оксану, серце якої розривається між другом дитинства Богданом і бізнесменом Карпенком.

Дар'я Трегубова розповіла, що грати кохання з різницею у віці для неї не в новинку. Ба більше, їй лестить працювати в парі з такими молодими акторами як Роланд Мішко, котрий і зіграв нареченого старшої сестри Галі Тарасіка. До того ж акторка і в реальному житті зустрічалася з молодшими від себе чоловіками.

"Це не перший проєкт, в якому мій обранець молодший від мене. Це вже десь п'ята подібна історія. І в цьому насправді є доля відповідності реальності, тому що я народилася з молодою душею. Я абсолютно легко знаходжу спільну мову з людьми, набагато молодшими за мене. Вік — це така умовність. У мене були стосунки з хлопцями, молодшими за мене. І в тих стосунках вік не грав такої величезної ролі, як заведено вважати. Тож я не маю жодних комплексів щодо віку. Навпаки, мені здається, це дуже компліментарна історія, коли ти маєш органічний вигляд у кадрі з чоловіком, який набагато молодший за тебе", – висловилася акторка.

Актори серіалу "Зозулі"

У кар'єрі Дар'ї Трегубової було безліч романтичних ролей, тоді як перший сценічний поцілунок Роланда Мішка стався саме з нею на знімальному майданчику серіалу "Зозулі". Акторка пригадує, що тоді зробила все, аби її партнер почувався в кадрі максимально комфортно. До того ж вони з Роландом усе сприймали з гумором і багато жартували.

"У нас з Роландом була сцена поцілунку, в якій він не зовсім комфортно почувався, адже це була його перша романтична сцена в кіно. Але я сказала, що наш поцілунок не означатиме, що завтра нам треба буде одружитися. Мені з ним було максимально комфортно, весело і здається, що нам вдалося втілити романтичні стосунки такої незвичної пари", – прокоментувала зірка серіалу "Зозулі".

Актори серіалу "Зозулі"

Тож до сцен близькості Дар'я Трегубова ставиться спокійно. Вона переконана, що для хороших акторів не є проблемою зіграти кохання, але для того, аби глядач повірив у його щирість, потрібна справжня хімія.

"Я спокійно ставлюся і до романтичних, і до пристойно еротичних сцен. Ну не можемо ми грати палке кохання, якщо воно ніяк не проявляється фізично. Але дуже важливо, щоб між акторами дійсно була хімія, бо по-іншому їм не повірять. Саме тому багато акторів, які грають пари, намагаються вибудувати якусь історію поза кадром. У деяких це дійсно закінчується шлюбом у житті. І таких прикладів дуже багато", – поділилася Дар'я Трегубова.

Акторка Карина Шереверова, у героїні якої за сюжетом одразу дві любовно-романтичні лінії, теж виступає за справжні поцілунки на знімальному майданчику. На її думку, лише так глядачі зможуть відчути хімію між персонажами. Щоправда, каже, що працювати над такими сценами акторам не завжди комфортно.

"До сцен з поцілунками я ставлюся суто як до акторської роботи. Але усім здається, що коли актори цілуються в кадрі, то панує супер романтична атмосфера. Хоч насправді поряд з ними – оператор, який направляє камеру просто в обличчя, світловики, звукорежисер, а на плейбеці – решта знімальної групи на чолі з режисером. Тому про романтику не може бути й мови. Це суто робочі, технічні моменти", – розповіла Карина Шереверова.

Актори серіалу "Зозулі"

Фінальні серії ліричної комедії "Зозулі" дивіться у четвер, 28 березня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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