Блокада кордону загрожує Україні серйозними збитками: скільки втратить бюджет

Повна блокада українсько-польського кордону, яка, як очікується, розпочнеться 20 лютого та в рамках якої польські фермери планують перекрити не лише автомобільні, а й залізничні пункти пропуску, загрожує Україні значними фінансовими збитками.

Про це повідомив у своєму Telegram очільник податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

"Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 мільярда гривень надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому", — написав він.

У середньому один день простою через страйк на польсько-українських пунктах пропуску завдає одній українській компанії близько 1 млн грн втрат, підрахувала Європейська Бізнес Асоціація.

Блокування польсько-українського кордону стоїть дуже гостро й для галузі продовольчого ритейлу - компанії несуть значні збитки, відзначають в громадській спілці "Український фуд-ритейл альянс". Там вказують на те, що за деякими категоріями товарів, котрі імпортують торговельні мережі, строк придатності складає близько 20 календарних днів, а отже ускладнення руху транспорту в подальшому призведе до прямих та непрямих збитків на мільярди гривень для суб’єктів господарювання, які працюють у роздрібній галузі.

Що відомо про блокаду кордону

Польські фермери й перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною від кінця минулого року.

Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня.

А українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Сьогодні польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною - "Краківець-Корчова".

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