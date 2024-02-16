У Зеленського розповіли, чи причетна РФ до страйку поляків на кордоні

До блокади українського кордону польськими перевізниками з вимогою "справедливої конкуренції", може бути причетна Росія.

Таку думку вислови радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк, пише "24 Канал".

"Росія активно намагається знайти маргінальні політичні групи, які можна використовувати на тій чи іншій території. Росія зацікавлена в блокуванні кордонів України з боку країн Євросоюзу. Так само вона зацікавлена в блокаді кордонів Фінляндії і Норвегії – з погляду мігрантського тиску. А також Москва зацікавлена в публікації текстів, в яких будуть просуватися тези, мовляв, "це не ми (Росія – ред.) напали, це на нас Україна напала", - сказав він.

Що відомо про блокаду кордону

Польські фермери й перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною від кінця минулого року.

Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня. На 20 лютого вони анонсували блокаду всіх пунктів пропуску з Україною.

Польські фермери анонсували повну блокаду всіх переходів з Україною.

А українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

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