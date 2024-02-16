У Зеленского рассказали, причастна ли РФ к забастовке поляков на границе

К блокаде украинской границы польскими перевозчиками с требованием "справедливой конкуренции" может быть причастна Россия.

Такое мнение высказали советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "24 Канал".

"Россия активно пытается найти маргинальные политические группы, которые можно использовать на той или иной территории. Россия заинтересована в блокировании границ Украины со стороны стран Евросоюза. Так же она заинтересована в блокаде границ Финляндии и Норвегии – с точки зрения мигрантского давления, публикации текстов, в которых будут продвигаться тезисы, мол, "это не мы (Россия – ред.) напала, это на нас Украина напала", — сказал он.

Что известно о блокаде границы

Польские фермеры и перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной с конца прошлого года.

Польские перевозчики потребовали вернуть необходимость украинским транспортным фирмам получать разрешения на свою деятельность. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

В Польше 9 февраля фермеры начали большую забастовку к марту. На 20 февраля они анонсировали блокаду всех пунктов пропуска с Украиной.

Польские фермеры анонсировали полную блокаду всех переходов из Украины.

А украинские перевозчики начали акцию протеста возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". Они заявили, что ответ на блокаду КПП со стороны польских перевозчиков и фермеров.

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