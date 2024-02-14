Украинские перевозчики планируют забастовку на границе в ответ на действия польских фермеров

На пункте пропуска "Ягодин — Дорохуск" 15 февраля украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу. Начало акции запланировано на 9.00.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на заявление руководителя общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталия Коценко.

По его словам, участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать пункт пропуска "Ягодин — Дорохуск".

Проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будет заблокирован.

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", — прокомментировал Коценко.

Он отметил, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороной границы.

Напомним, польские фермеры планируют 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

Накануне поляки начали акцию протеста неподалеку от ЧП "Корчева — Краковец".

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