Буданов сказал, что нужно для победы в войне против РФ

Важным вопросом для победы является то, как распределять ресурсы, использовать то, что есть и планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику.

Об этом в интервью французскому изданию Liberation сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно", – отметил глава украинской разведки.



Буданов утверждает, что никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход продолжительной войны. По его мнению, гораздо важнее другие факторы.

"Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии поставок. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику", — заявил Кирилл Буданов.

Ранее Буданов порадовал хорошими новостями об истребителях F-16.

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