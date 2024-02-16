Буданов сказав, що потрібно для перемоги у війні проти РФ

Важливим питанням для перемоги є те, як розподіляти ресурси, використовувати те, що є, і планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику.

Про е в інтерв'ю французькому виданню Liberation сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше – від підводних човнів до стратегічної авіації – використовується вже давно", – зазначив глава української розвідки.



Буданов стверджує, що жодні диво-технології, на жаль, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. На його думку, значно важливішими є інші фактори.

"Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику", – заявив Кирило Буданов.

Раніше Буданов потішив хорошими новинами щодо винищувачів F-16.

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