Через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕЦ і ТЕС - "Укренерго"

Через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕЦ і ТЕС - "Укренерго"

Станом на ранок 15 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 378 тис. тонн.

В Україні значно збільшилося споживання електроенергії через різке зниження середньодобової температури. Водночас через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Про це 15 листопада повідомили в пресслужбі "Укренерго".

"За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт (на ранок 1 листопада – 23 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,88 ГВт)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 15 листопада в аварійному ремонті також не перебувало жодного блоку ТЕС та ТЕЦ, тоді як на ранок 8 листопада — 4 блоки та 1 корпус ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 0,8 ГВт.

Також в "Укренерго" додали, що виробництво на ТЕС за 8-14 листопада порівняно з попереднім тижнем зменшилося на 9,5% (до 812 млн кВт-год) попри збільшення споживання електроенергії. Причиною зниження назвали зростання обсягів виробництва інших видів генерації — АЕС (на 4%), ГЕС (на 19%) та СЕС і ВЕС (на 32,2%).

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