Чи буде курс долара по 40-50 грн в обмінниках - економіст

Чи буде курс долара по 40-50 грн в обмінниках - економіст

Який буде курс долара в Україні, прогнозувати зараз можуть тільки астрологи - економісти цього не скажуть. Однак цифри можуть бути будь-які, адже навіть рух до 34-38 гривень - спекулятивний і нічим не обґрунтований.

Про це 20 травня в етері "Сніданку з 1+1" розповів економіст Сергій Фурса.

"Якщо людина вам скаже цифри, то вона астролог або щось інше. Економісти цифри вам зараз не скажуть, тому що цифри, з одного боку, можуть бути будь-які. А з іншого - цей рух зараз, з 34 до 36-38 грн, він нічим не обґрунтований, він спекулятивний. Отже, такі спекулятивні рухи можуть йти в будь-яку сторону. Цифра 40 так само необґрунтована як і 50", - пояснив він.

Економіст зазначив, що тиск на гривню у 2022 році буде, адже війна не може пройти непоміченою. Того курсу, який був перед повномасштабним вторгненням, вже не буде, підкреслив Фурса.

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"Ми не знаємо, з яким курсом ми вийдемо з цієї війни. Це залежить від багатьох факторів", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні 18 травня призупинили державне регулювання цін на пальне. Тепер вартість бензину та дизельного палива на АЗС, яка була і без того високою, зросте.

Кияни розповідають, що вже купували ДП по 70 грн за літр, а бензин навіть по 110 грн у перекупників - аби тільки не стояти годинами в черзі на заправки.

Що з гривнею та чи потрібно бігти міняти валюту – економіст Сергій Фурса

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