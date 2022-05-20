Будет ли курс доллара по 40-50 грн в обменниках – экономист

Какой будет курс доллара в Украине, прогнозировать сейчас могут только астрологи – экономисты этого не скажут. Однако цифры могут быть любые, ведь даже движение до 34-38 гривен – спекулятивное и ничем не обоснованное.

Об этом 20 мая в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал экономист Сергей Фурса.

"Если человек вам скажет цифры, то он астролог или что-то другое. Экономисты цифры вам сейчас не скажут, потому что цифры, с одной стороны, могут быть любые. А с другой – это движение сейчас, с 34 до 36-38 грн, оно ничем не обосновано, он спекулятивное. Следовательно, такие спекулятивные движения могут идти в любую сторону. Цифра 40 так же не обоснована как и 50", — пояснил он.

Экономист отметил, что давление на гривну в 2022 году будет, ведь война не может пройти незамеченной. Того курса, который был перед полномасштабным вторжением, уже не будет, подчеркнул Фурса.

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"Мы не знаем, с каким курсом мы выйдем из этой войны. Это зависит от многих факторов", – сказал он.

Напомним, в Украине 18 мая приостановили государственное регулирование цен на горючее. Теперь стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС, которая была и без того высокой, вырастет.

Киевляне рассказывают, что уже покупали ДТ по 70 грн за литр, а бензин даже по 110 грн у перекупщиков – лишь бы не стоять часами в очереди на заправки.

Что с гривной и нужно ли бежать менять валюту – экономист Сергей Фурса

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