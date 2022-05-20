Оспа обезьян: в еще одной стране Европы обнаружили инфицированного

Оспа обезьян: в еще одной стране Европы обнаружили инфицированного

В Германии зафиксировали случай заболевания обезьяньей оспой.

Ранее эту болезнь обнаружили в Швеции, Италии, Великобритании, США, Испании и Португалии, Канаде.

Об этом сообщает Reuters.

"Институт микробиологии Вооруженных сил Германии в Мюнхене впервые обнаружил вирус обезьяньей оспы в Германии у пациента с характерными поражениями кожи", — говорится в сообщении службы.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что вирус не так легко передается, и что вспышку можно было бы уменшить, если бы органы здравоохранения действовали быстро.

В Германии планируют подробнее изучить этот вирус.

Напомним, по данным Агентства здравоохранения Швеции, оспа обезьян была обнаружена у одного человека в Стокгольме. Течение болезни нетяжелое, больному оказывают необходимую помощь.

Пациент, обнаруживший редкую болезнь в Италии, отдыхал на Канарских островах. Пока он находится в изоляции в больнице Спалланцани в Риме. Еще два случая с подозрением на обезьянью оспу находятся под мониторингом.

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