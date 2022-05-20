Мавпяча віспа: у ще одній країні Європи виявили інфікованого

У Німеччині зафіксували випадок захворювання на мавпячу віспу.

Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді.

Про це повідомляє Reuters.

"Інститут мікробіології Збройних сил Німеччини в Мюнхені вперше виявив вірус мавпячої віспи у Німеччині у пацієнта з характерними ураженнями шкіри", - йдеться у повідомленні служби.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що вірус не так легко передається, і що спалах можна було б стримати, якби органи охорони здоров'я діяли швидко.

У Німеччині планують детальніше вивчити цей вірус.

Нагадаємо, з а даними Агентства охорони здоров’я Швеції, віспу мавп було виявлено у однієї людини у Стокгольмі. Перебіг хвороби неважкий, хворому надають необхідну допомогу.

Пацієнт, у якого виявили рідкісну хворобу в Італії, відпочивав на Канарських островах. Наразі він перебуває в ізоляції в лікарні Спалланцані в Римі. Ще два випадки з підозрою на мавпячу віспу перебувають під моніторингом.

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