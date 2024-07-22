Чи буде нове підвищення цін на електроенергію: що кажуть в уряді

Раніше тариф був на рівні 2,64 грн/кВт*год.

Наразі український уряд не має планів щодо нового підвищення цін на електроенергію. У травні Кабмін схвалив рішення про встановлення єдиної фіксованої ціни для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн кВт за год - до 30 квітня 2025 року.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в інтерв'ю OBOZ.UA

"Цей чинний від 1 червня тариф покриває виключно собівартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями ("Енергоатомом" та "Укргідроенерго"), а також передавання електроенергії, її розподіл в регіонах і постачання споживачу. У цей же час ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 грн/кВт*год. Тобто тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою", - наголосила представниця Міненерго.

Вона зауважила, що раніше тариф був на рівні 2,64 грн/кВт*год. Тоді держава також субсидувала населення, тому що цей тариф не покривав значної частки реальної ціни.

"Через значні руйнації об'єктів енергетики держава має спрямовувати великі кошти на їхнє відновлення, щоб люди були зі світлом, і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше", - каже Гринчук.

Втім, попри складну ситуацію в енергетиці, держава продовжує компенсування частини тарифу для побутових споживачів – різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом. За її словами, пільгова ціна можлива завдяки механізму ПСО (спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії).

Як повідомлялося, в Україні відчутно зросла вартість комунальних послуг. За рік тарифи зросли загалом на 18,6%.

Читайте також:

Справедливі графіки відключення світла! Куди підуть кошти від подорожчання електрики?