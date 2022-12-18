Цифровізація стане основою реформи містобудування - Кубраков

Завдяки переведенню багатьох процедур у цифру, широке коло зацікавлених сторін, зокрема органи містобудування, регулятори та учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проєкту.
Післявоєнне відновлення інфраструктури України поставило нові виклики перед державою. Саме тому парламент нещодавно ухвалив реформу містобудівної галузі, яка зробить її прозорою та зрозумілою як українським громадянам, так і міжнародній спільноті, яка допомагатиме у відновленні країни.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону.
"Цим законом ми скасуємо монополію місцевої влади на ухвалення рішень в усьому будівельному процесі. Кожен крок або бездіяльність певного чиновника, учасника цього процесу будуть відстежуватися в електронній системі, тож мова йде про цифровізацію процесів, яка є інструментом боротьби з корупцією. Тобто кожна особа, що приймає рішення, має ім’я та персональну відповідальність, яка зафіксована його цифровим підписом", – пояснив Кубраков.
Він нагадав про сумнозвісного забудовника Войцеховського, який залишив 42 проблемних будинка та 13 тисяч ошуканих інвесторів.
"І ніхто у місцевій владі ні за що не відповідає, кажуть, що ми не мали можливості зупинити ці незаконні будівництва. Ми не знали, що з цим робити, у нас не було повноважень. А от зараз – будуть повноваження, будуть відповідні інструменти, але буде відповідальність. Тобто органи місцевого повинні обов’язково моніторити забудови і мають права для зупинки самочинного будівництва", - зазначив він.
За його словами, зараз видача дозвільної документації вкрай непрозора.
"Видача дозволів при введені в експлуатацію будинків дозволяла штучно стримувати розвиток ринків в тому чи іншому місті і давала можливість для корупції. А через запроваджену реформу ми її позбавимось. Звісно, це викликає великий спротив корупціонерів, які наживались на недосконалості старої системи", – уточнив Кубраков.
Крім того, в законі є великий розділ, який надає додаткові повноваження у сфері містобудівництва органам місцевого самоврядування.
"Органи на місцях отримують і порядок, що робити з незаконним будівництвом, як діяти з цим обєктом, як зупиняти", – підкреслив він.
До розробки реформи, яка розпочалася півтори роки тому, долучилися і фахівці з країн G-7.
"У рамках антикорупційного проекту ТАПАС, що фінансується урядом США та урядом Великобританії, а також у співпраці з країнами Великої Сімки ми розробляли основну концепцію закону. Ми і надалі будемо максимально залучати іноземних партнерів, представників посольств тощо", - пообіцяв чиновник та додав, що імплементація закону завершиться за півроку після публікації.
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