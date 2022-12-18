Цифровізація стане основою реформи містобудування - Кубраков

Післявоєнне відновлення інфраструктури України поставило нові виклики перед державою. Саме тому парламент нещодавно ухвалив реформу містобудівної галузі, яка зробить її прозорою та зрозумілою як українським громадянам, так і міжнародній спільноті, яка допомагатиме у відновленні країни.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону.

"Цим законом ми скасуємо монополію місцевої влади на ухвалення рішень в усьому будівельному процесі. Кожен крок або бездіяльність певного чиновника, учасника цього процесу будуть відстежуватися в електронній системі, тож мова йде про цифровізацію процесів, яка є інструментом боротьби з корупцією. Тобто кожна особа, що приймає рішення, має ім’я та персональну відповідальність, яка зафіксована його цифровим підписом", – пояснив Кубраков.

Він нагадав про сумнозвісного забудовника Войцеховського, який залишив 42 проблемних будинка та 13 тисяч ошуканих інвесторів.

"І ніхто у місцевій владі ні за що не відповідає, кажуть, що ми не мали можливості зупинити ці незаконні будівництва. Ми не знали, що з цим робити, у нас не було повноважень. А от зараз – будуть повноваження, будуть відповідні інструменти, але буде відповідальність. Тобто органи місцевого повинні обов’язково моніторити забудови і мають права для зупинки самочинного будівництва", - зазначив він.

За його словами, зараз видача дозвільної документації вкрай непрозора.

"Видача дозволів при введені в експлуатацію будинків дозволяла штучно стримувати розвиток ринків в тому чи іншому місті і давала можливість для корупції. А через запроваджену реформу ми її позбавимось. Звісно, це викликає великий спротив корупціонерів, які наживались на недосконалості старої системи", – уточнив Кубраков.

Крім того, в законі є великий розділ, який надає додаткові повноваження у сфері містобудівництва органам місцевого самоврядування.

"Органи на місцях отримують і порядок, що робити з незаконним будівництвом, як діяти з цим обєктом, як зупиняти", – підкреслив він.

До розробки реформи, яка розпочалася півтори роки тому, долучилися і фахівці з країн G-7.

"У рамках антикорупційного проекту ТАПАС, що фінансується урядом США та урядом Великобританії, а також у співпраці з країнами Великої Сімки ми розробляли основну концепцію закону. Ми і надалі будемо максимально залучати іноземних партнерів, представників посольств тощо", - пообіцяв чиновник та додав, що імплементація закону завершиться за півроку після публікації.

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