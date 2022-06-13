Неоформлене майно навіть не розглядають для права на компенсацію: адвокати радять, як діяти

Неоформлене майно навіть не розглядають для права на компенсацію: адвокати радять, як діяти

Близько ста тисяч пошкоджених або повністю зруйнованих осель по всій Україні - це саме приватні будинки. Юристи припускають, що близько половини з них можуть бути без правовстановлювальних документів.

Подружжя Пилипенків все життя збирали на власний будинок, самотужки його будували, а потім в одну мить опинились без даху над головою, в їхній будинок влучив осколок від російського «Граду», йдеться в ТСН.

Жінка з чоловіком за два дні до обстрілу встигли евакуюватись, коли повернулись додому – застали згарище. Цей дім був її мрією - невеличкий двоповерховий, але свій, всього 63 квадратних метри. Подружжя роками збирало гроші, працювали на кількох роботах, будували дім самотужки. «Це не передать ці відчуття - сердце, душу вкладали, потім просто в одну мить нічого не стало, стало 30 мішків сміття», - каже чоловік.

За сміття вони досі виплачують кредити, у купі металобрухту обігрівач та телевізор.

Після повернення спочатку жили у лікарні. Олена працює медсестрою у Києві в дитячій лікарні «ОХМАТДИТ», там їм дали прихисток. А в травні подружжя перебралось додому. На подвір’ї облаштували душ, вбиральню та кухню.

Олена показує документи на будинок, правовстановлювальних серед них немає. Каже, жили і будувались одночасно, а оформити документи на дім не встигли. «Мені надали рішення від Дмитрівській сільській раді, що спочатку будуть відновлюватись будинки, в яких є експлуатація, а так, як мій не введений в експлуатацію, такі будинки поки навіть розглядатись не будуть»,- каже Олена.

Таких власників як Олена майже половина усього приватного сектору, каже адвокат Юрій Брикайло. Відшкодування втраченого майна для такої категорії нині не передбачено. «У нас випадають на разі ті, хто вели будівництво своє , але не завершили його не доробили, не дооформили, або в кого взагалі не оформлене майно. Такого у нас теж дуже багато», - каже він.

Загалом на Київщині пошкоджено 12 з половиною тисяч приватних садиб і понад чотири з половиною тисячі - вщент зруйновано. Голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба каже, влада розуміє, що люди сподіваються на компенсацію, проте механізму відшкодування втрат іще немає. Наразі комісії лише оцінюють збитки. За рахунок меценатів у селі Дмитрівка запустили пілотний проєкт, там зводять 5 приватних будинків для сімей, які втратили домівки. Після цього оцінять вартість та темпи будівництва, щоб запустити такий проєкт для всієї області.

«Я думаю, що ми можемо орієнтуватися виходячи з цифри 1 млн 300 тисяч гривень на один будинок. Ми розуміємо, що обласного бюджету не вистачить на відбудову 5 тисяч приватних будинків. Звичайно ми будемо звертатисть до уряду, щоб саме на цю програму було додатково просити гроші», - додає Кулеба.

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Чи включатимуть у цю програму будинки, не введені в експлуатацію, каже, вирішуватимуть індивідуально на місцях. «Президент поставив завдання, щоб кожна людина, яка постраждала вона отримала допомогу і повірте ми виконуємо і розуміємо відповідальність», - зазначають урядовці.

Адвокат натомість радить збирати усі можливі документи, відео та фото докази, які засвідчать те, що неоформлене майно справді існувало. «Сфотографувати , або навіть зібрати матеріали як це було, можливо у людей були якісь, чеки, всі ці договори, от люди будували. Всі ці документи хоча би зібрати, не губити, бо можливо вони згодом стануть підставою, щоб довести, що мною було зведено цілий будинок», - зазначає адвокат.

Поки держава шукає механізми для відбудови зруйнованого житла до подружжя Пилипенків приїхали волонтери. Це власники будівельних компанії, які об'єднались, щоб допомагати людям зводити житло. Чи є документи на будинок, їм не важливо. Руїни ,кажуть, достатній доказ. «Спочатук треба зробити проєкт, після проєкту готується кошторисна частина, після цього шукаєтсья фінансування для відновлення і для відбудови цього всього», - пояснює волонтер Михайло.

Ця команда розроблятиме типові проєкти будинків для всіх. «Тисячі таких будинків, які ми будемо будувати, зараз спілкуємось з великими фондами норвежським та англійським. Будемо подавати для розробки таких типових проєктів» , - додає волонтерка Ірина.

Після почутого Олена сповнена надії. Мріє, що на місці згарища побачить свій новий дім.

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