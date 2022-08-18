Долар продовжує дорожчати: курс валют на 18 серпня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 18 серпня, ослаб на 10 копійок – до 40,50 грн/дол., щодо євро гривня залишилася на рівні попереднього показника – 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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