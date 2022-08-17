Держбюджет України на 2023 рік буде "супержорстким": що робитимуть з дефіцитом

У ВР розповіли про основні джерела, які зараз наповнюють бюджет України.

Державний бюджет України на 2023 рік через повномасштабну війну буде супержорстким. Усувати дефіцит уряд планує за допомогою зовнішніх позик та внутрішніх ресурсів.

Про це 17 серпня розповів член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Гнатенко в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо наші надходження, які, на жаль, сьогодні випали з державного бюджету. І втрати 30% ВВП, які йдуть на війну. Також втрати 30% нашого економічного комплексу, який сьогодні не працює на наповнення бюджету", - сказав він.

Гнатенко пояснив, що основні джерела, які наразі наповнюють бюджет - це займи, які дають іноземні партнери, а також внутрішні займи через облігації на території України.

"І ми повинні розуміти, що бюджет у минулому році приймався у спокійний час, і ті витрати, які ми планували, не планувались на війну, яка сьогодні відбирає левову частку нашого бюджету", - пояснив експерт.

Гнатенко зазначив, що Верховна Рада, а саме бюджетний комітет, чекає на 15 вересня, коли проєкту бюджету надійде на вивчення.

"Ніхто не відміняв всі норми бюджетного кодексу. Ми плануємо розглядати бюджет у тих напрямках, які будуть першочергово забезпечувати необхідність і прийняття його в тих рамках, в яких сьогодні ми працюємо", - додав він.

Нагадаємо, Україні для подолання глибокої кризи через війну з Росією слід терміново перезапускати економіку, повертаючи людей додому і надаючи відповідне кредитування для стимулювання процесів.

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