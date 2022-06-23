Голова Мінфіну повідомив, що буде з пенсіями у липні

Виплати буде проіндексовано, Міністерство фінансів наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з держбюджету.
В Україні 1 липня відбудеться індексація пенсій.
Виплати продовжуватимуться під час війни.
Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати – це пенсійні та соціальні – було здійснено", – сказав він.
Марченко уточнив, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.
Зазначимо, у 2022 році в Україні має відбутися кілька етапів підвищення пенсій. Наприкінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати: у липні, жовтні та грудні.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України створив спеціальний мобільний застосунок для пенсіонерів. Застосунок має допомогти не лише теперішнім, але й майбутнім пенсіонерам отримати інформацію щодо зарплати та пенсії.
Читайте також: